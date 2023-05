Evade dai domiciliari per andare a rubare in un supermercato

Mercoledì scorso era stato arrestato per furto aggravato dagli agenti del commissariato di Città di Castello, che lo avevano colto in flagranza di reato. Il tribunale di Perugia gli aveva quindi inflitto i domiciliari. Ma l'uomo, un 33enne di origini straniere, è evaso e ieri, intorno alle 18, è stato beccato a rubare merce in un supermercato di Arezzo.

Il suo comportamento sospetto ha attirato fin dall'inizio l'attenzione dell'addetto alla sorveglianza, che lo ha seguito mentre arraffava bottiglie di superalcolici dagli scaffali per poi nasconderle all'interno di una borsa frigo. Il ladro si è quindi diretto alle casse automatiche, ha pagato un semplice succo di frutta e ha provato a eludere le barriere antitaccheggio. A quel punto l'addetto alla sicurezza del supermercato lo ha bloccato e ha allertato le forze dell'ordine.

Pochi minuti dopo sono giunte sul posto le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che hanno condotto lo straniero presso gli uffici della Questura. L'uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto e adesso si trova presso il carcere di Arezzo.

Ieri ad Arezzo, nella zona di Saione, si era consumata una rapina all'interno di un altro supermercato, con la cassiera colpita alla testa da una bottiglia lanciata dal malvivente, tuttora ricercato dalla polizia.