Il giudice gli concede i domiciliari in Calabria, ma lui è in albergo a Perugia: arrestato per evasione

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso una struttura ricettiva dove era stato segnalato un ospite che, nonostante i numerosi solleciti, non aveva ancora saldato il conto del pernottamento.

L'uomo, un italiano di 37 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa l’8 novembre scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che gli imponeva i domiciliari in Calabria, dove avrebbe dovuto portarsi in maniera autonoma. L'uomo, difeso dall'avvocato Vincenzo Bochicchio, ha disatteso l'ordinanza e per questo è stato arrestato per evasione e denunciato per truffa ai danni dell'albergatore.

Al termine dell’udienza di convalida, rilevata l’inosservanza delle prescrizioni relative alla misura cautelare degli arresti domiciliari e la recidiva nella commissione di reati, il gip del Tribunale di Perugia ha disposto la revoca dei domiciliari e la custodia cautelare in carcere.