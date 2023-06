Perugia, evade dai domiciliari due volte in 3 giorni: denunciata

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato una donna di 37 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

I militari hanno accertato che in due occasioni a distanza di tre giorni, la donna sarebbe evasa dall’appartamento. Il primo episodio è avvenuto una notte in cui la donna è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di alcolici ed in compagnia di un uomo che è risultato abitare con lei, ma non rientrante tra le persone con le quali le prescrizioni dell’autorità giudiziaria le consentivano di avere contatti.

Il secondo episodio è avvenuto due notti dopo allorquando il personale della Sezione Radiomobile di Perugia è intervenuto in un’abitazione situata in altra zona della città per una lite. All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato - tra i presenti - anche la donna che era evasa dai domiciliari per recarsi da amici.

Per tali motivi i Carabinieri l’hanno denunciata per entrambi gli episodi di evasione ed hanno sanzionato amministrativamente il compagno per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.