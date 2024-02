Scappa dai domiciliari perché la convivenza è insopportabile: assolta dal reato di evasione

Scappa dai domiciliari perché la convivenza con la persona che la ospita è insopportabile: assolta dal reato di evasione.

Secondo i giudici della Corte d’appello di Perugi “non costituisce reato di evasione per l’assenza di offensività concreta la condotta dell’imputata” che trovandosi agli arresti domiciliari “comunicava telefonicamente al 112 di essere uscita di casa per intollerabilità della convivenza con la persona che la ospitava e rimaneva nei pressi del domicilio coatto” con uno zaino e portando con sé “pochissimi effetti personali, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri rendendosi disponibile ad essere condotta in carcere”.