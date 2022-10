Perugia, si lancia contro il muro di testa e poi accusa i Carabinieri: "Mi avete picchiato"

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno arrestato per evasione e per resistenza a pubblico ufficiale un 34enne, di Foligno, già noto alle forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti in un’abitazione di Perugia dove era stata segnalata la presenza dell’uomo che, invece, doveva trovarsi ai domiciliari a Foligno.

I militari hanno arrestato il 34enne e lo hanno portato in caserma, dove il soggetto si è scagliato contro un muro di testa, dicendo che avrebbe riferito che le lesioni riportate le erano state provocate dai Carabinieri stessi.

Quest’ultimi, nonostante la resistenza opposta dall’arrestato, sono riusciti a riportarlo alla calma e metterlo in sicurezza oltre che far intervenire i sanitari per le cure del caso, che hanno diagnosticato una leggera tumefazione.