Straniero estradato per un processo in Svezia, ma la Cassazione annulla tutto: "Omessa la clausola che permette all'indagato di scontare la pena in Italia"

La giustizia svedese lo vuole processare per riciclaggio, ma l’indagato è stabilmente domiciliato a Perugia. Così scatta il mandato di arresto internazionale, ma la Cassazione annulla quanto disposto dalla Corte d’appello di Perugia perché non è stato previsto in rientro in Italia dell’indagato al termine del processo o della pena.

Lo straniero, un nigeriano di 34 anni, ha presentato ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte di appello di Perugia che “ha disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria svedese, dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2023 dal Tribunale di Attunda, in fase processuale, in relazione al reato di riciclaggio”.

L’uomo ha contestato il fatto “che la Corte di appello non avrebbe verificato le fonti di prova indicate nel mandato e, conseguentemente, non avrebbe compiuto alcuna valutazione in ordine alla gravità indiziaria” e anche “l'omessa verifica dell'insussistenza di limiti massimi di carcerazione preventiva”. Un terzo motivo riguarda “l'omessa previsione dell'obbligo di riconsegna, sottolineando lo stabile radicamento in Italia del ricorrente”.

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il ricorso sul terzo motivo. Secondo i giudici romani “la Corte di appello omettendo di verificare l'effettivo radicamento del soggetto richiesto in Italia non ha provveduto a subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia” e avrebbe “erroneamente affermato che la condizione del rinvio in Italia non sarebbe stata necessaria, in considerazione della natura ‘processuale’ del mandato di arresto e ritenendo che il radicamento in Italia possa dar luogo esclusivamente al rifiuto della consegna” come previsto dalla legge.

Per la Cassazione la condizione non posta sarebbe “una limitazione che è funzionale a garantire il rientro in Italia, dopo la conclusione del processo, del soggetto ivi stabilmente dimorante e dove potrà scontare la pena irrogata, qualora ciò sia in concreto idoneo ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale”.

Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.