Ruba la patente a un anziano e gli estorce 300 euro: 20enne arrestata

Ruba la patente a un anziano e gli estorce 300 euro. I carabinieri ddi Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato una 20enne, di origini rom, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di tentata estorsione ai danni di un anziano. La ragazza è stata rinchiusa nella camera di sicurezza della Compagnia di Perugia in attesa del rito direttissimo.

La 20enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri, alcuni giorni fa ha rubato la patente all'anziano e gli ha chiesto 300 euro per riaverla. Poi lo ha ricontattato di nuovo per chiedere altri 150 euro. L'anziano alla fine ha chiamato i carabinieri e ha denunciato l'estorsione. I militari hanno predisposto la trappola e bloccato la 20enne con i soldi appena consegnati dall'anziano e la patente. Arrestata.