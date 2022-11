"Se vuoi tornare a casa senza il muso pieno di sangue prendi i soldi al bancomat": a processo per estorsione

“Se vuoi tornare a casa senza il muso pieno di sangue vai a ritirare i soldi al bancomat”. Con queste, e altre, minacce avrebbe estorto del denaro a una donna con la quale aveva una relazione.

L’imputato, difeso dall’avvocato Alberto Catalano, è accusato di avere “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante reiterate minacce di un male ingiusto” estorto denaro una donna.

Secondo la Procura di Perugia avrebbe fatto vedere alla donna con quale facilità avrebbe potuto introdursi in casa sua per farle del male “dopo aver tentato un accesso danneggiandone la finestra”.

Altre volte avrebbe terrorizzato la donna “mentre si trovavano a bordo dell’auto, anche di notte, tenendo una condotta di guida pericolosa e ad alta velocità, anche simulando incidenti, persistendo nella sua condotta nonostante l’evidente spavento procurato alla donna”.

In più occasione le avrebbe “prospettato l’intenzione di picchiarla, con espressioni del tipo ‘se vuoi tornare a casa senza il muso pieno di sangue’, o di lasciarla in una stradina buia” per costringerla a effettuare prelievi al bancomat per un importo di 520 euro.

L’accusa contesta anche l’aggravante di aver approfittato della debolezza psichica e della dipendenza affettiva della donna, già in cura presso le strutture sanitarie regionali.