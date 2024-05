Estate, tornano le notti rumorose: moto assolte, motorini truccati colpevoli: "ecco come fermarli"

Ipertensione, stress, ansia e disturbi vari, compresi quelli del sonno. Questi i danni riscontrati, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, dovuti all’inquinamento acustico. Gli imputati, in ambito urbano, sono i mezzi di trasporto, in particolare scooter e moto. In effetti, con i primi caldi il parco delle due ruote si anima e alza la voce, invadendo soggiorni, cucine, stanze da letto. Un assedio intermittente che dilaga dalle finestre ormai aperte. Sono gli arroganti, maledetti “cinquantini” tutti con gli scarichi alterati. Li senti da chilometri. Se abiti a Elce li avverti rabbiosi da San Marco, analoga cosa in via Venti Settembre, dove crepitano da Via Angeloni. Ovunque in città, fino al centro storico, l’interminabile scia sonora lacera le orecchie. Addirittura micidiale quando sotto sforzo in salita, a causa del secondo passeggero.

Li “truccano” per potenziarne le prestazioni, poiché per legge non dovrebbero superare i cinquanta l’ora, ma per ottenere qualche punto trafficano subito con le marmitte, da cui il fracasso. D’estate a scuole chiuse, quando si tira tardi, di notte è sconquasso violento da scotennare i timpani. Roba da ergastolo ostativo. I controlli? Chi deve, fa di non vedere, ma se anche ci prova, non sembra ottenere granché. Eppure basterebbe gettare un occhio su quegli accrocchi delle marmitte per invitare i proprietari, in genere ragazzini, a recarsi presso un centro per la revisione, pena il sequestro.

E le moto? Altro discorso. Per tutti i motociclisti, quello che erompe dal motore è puro sound, altro che il chiasso stridulo da segheria dei “cinquantini”. Del resto la sintonia tra quel mondo e la musica rock è ben radicata. Certo ci vuole orecchio per apprezzare il rombo pieno, dalle basse frequenze, quasi un borbottio, se a giri bassi, tipico delle Harley Davidson. Musica anche quella prodotta dalla perfezione germanica di una BMW 1250. Come non aguzzare l’orecchio quando passa una Ducati. Un sound che graffia l’aria. Ma sì, quando sei in sella, il motore può evocare il tocco fatato della chitarra di David Gilmour o quella cattiva dei più satanici heavy metal.

Divagazioni a parte, il rumore delle moto di grossa cilindrata non supera quasi mai i limiti imposti per legge. Un mezzo che da zero a cento impiega meno di cinque secondi e volendo supera agevolmente i duecento l’ora, non ha motivo di alterare alcunché. Non solo i motori, come spesso la cronaca racconta. Ne sa qualcosa chi abita il centro, quando mandrie di scalmanati sbraitanti sono solite bivaccare sotto le finestre altrui con nutrito

armamentario etilico e sostanze d’ordinanza. Un must, minzioni, conati liberi e dosi di teppismo vandalico. E’ zuffa di frastuoni, la colonna sonora che in città suole salutare l’avvento della buona stagione.