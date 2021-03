Era stato espulso, ma circolava per strada con l'auto e senza patente: rimpatriato

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri nell'ambito dei controlli del territorio e per il rispetto delle misure anti Covid-19

I Carabinieri del Radiomobile di Foligno, impegnati nei servizi di controllo anti Covid, hanno fermato e controllato un cittadino albanese di 36 anni, alla guida di un’autovettura senza essere in possesso della patente.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno accertato che era anche destinatario di un ordine di espulsione al quale non aveva obbedito.

L'uomo è stato portato a Perugia dove gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione e poi accompagnato presso un aeroporto di un'altra regione ed è stato eseguito il rimpatrio.