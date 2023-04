Espulsa da tre anni, ma viene fermata per strada a Perugia

Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato un’auto sospetta con a bordo una cittadina straniera che, dalle verifiche, è risultata inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

La donna, infatti, identificata come una cittadina straniera di origini venezuelane – classe 1989 – era destinataria di un provvedimento di espulsione, emesso dalla Prefettura di Roma e da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, emesso a dicembre del 2020.

Accompagnata presso gli uffici della Questura, al termine degli accertamenti di rito la 33enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 15 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza in quanto inottemperante al provvedimento di espulsione. Successivamente è stata messa nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per rendere esecutivo il suo allontanamento dal territorio dello Stato.