Esplosione a Gubbio, un morto: persone ancora sotto le macerie, le condizioni dei feriti

AGGIORNAMENTO ore 19.27 - Trovato un uomo morto sotto le macerie.

Continuano a lavorare senza sosta i vigili del fuoco per domare l'incendio divampato nel pomeriggio di oggi (venerdì 7 maggio) in un'azienda di Gubbio in seguito a una serie di esplosioni. Tre le persone estratte vive dalle macerie, mentre una sarebbe ancora intrappolata ma in contatto con i soccoritori e un'ultima è stata trovata morta.

Gravi le condizioni di uno dei feriti salvati, gravemente ustionato e intubato è stato trasportato con l'elisoccorso Icaro presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena. Codice rosso per ustioni anche per un'altra persona ricoverata all'ospedale di Branca, dove è stato portato anche un altro ferito con un trauma da schiacciamento. Un vigile del fuoco inoltre ha dovuto ricorrere alle cure dei medici per intossicazione da fumo.

Secondo quanto verificato dai vigili del fuoco le esplosioni, avvenute in un laboratorio in cui viene tratta cannabis destinata a scopo terapeutico in località Vocabolo Canne Greche, hanno portato al crollo del solaio della abitazione sovrastante. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio insieme a quelle arrivate da Perugia e da Gaifana con il sostegno di un'autoscala, di autobotti e degli 'incursori' del Gruppo Operativo Speciale (Gos) Movimento Terra stanno cercando di domare l'incendio (ancora in corso di accertamento le cause).

Per coprire le zone dell'incendio rimaste scoperte è stato poi chiamato agli straordinari il personale dei vigili del fuoco che era di turno in serata ed è in arrivo anche un un nucleo 'Usar' (urban search and rescue) da Arezzo.