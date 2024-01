Rogo Umbria Olii, chiesti 35 milioni di euro di risarcimento ai familiari delle vittime e all'assicurazione

Una richiesta di danni per un ammontare di 35 milioni di euro per il rogo della Umbria Olii. È quanto dovrà decidere la Cassazione, dopo che il Tribunale civile di Spoleto e la Corte d’appello di Perugia hanno rigettato tale richiesta avanzata da Giorgio Del Papa, titolare dell’azienda dopo nel novembre del 2006 si verificò l’esplosione in cui morirono Maurizio Manili, il titolare di una ditta appaltante che stava montando delle passerelle in cima ad un silos, e gli operai Giuseppe Coletti, Tullio Mottini e Vladimir Todhe.

La richiesta presentata dalla Umbria Olii, che intende rivalersi sui familiari delle vittime e sull’unico superstite, il gruista Klaudio Demiri, si basa sulla sentenza penale definitiva che ha condannato a 4 anni e nove mesi per omicidio colposo Giorgio Del Papa, titolare dell'oleificio, ma ha anche esteso la responsabilità dell’esplosione all'operato della ditta Manili, colpevole dell'utilizzo non previsto di una saldatrice, riducendo così di un terzo i risarcimento alle parte civili.

“Dopo diciotto anni non c’è ancora pace per le famiglie dei lavoratori uccisi alla Umbria Olii di Campello sul Clitunno, in una delle più drammatiche tragedie sul lavoro della storia recente della nostra regione e del nostro Paese. Continuare a insistere, come fa la proprietà dell’azienda, nella surreale richiesta di un risarcimento da oltre 35 milioni di euro alle famiglie, alle vedove, agli orfani dei quattro lavoratori uccisi è qualcosa che dopo tutti questi anni, e dopo una sentenza definitiva per omicidio colposo, fa ancora più male” scrivono in una nota Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria e Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia.

"Ci rivolgiamo prima di tutto proprio ai familiari di Maurizio Manili, Tullio Mottini, Vladimir Todhe e Giuseppe Coletti, così come all’unico superstite di quella tragedia, Klaudio Demiri - continuano Paggio e Pampanelli - per esprimere, ancora una volta, la nostra vicinanza, immaginando quello che si può provare nel vedersi nuovamente costretti a difendersi, pur essendo le vittime. Parliamo di donne che hanno perso i propri mariti e fratelli, di figli cresciuti senza un padre e di un lavoratore che ha visto con i propri occhi i suoi compagni cadere. L’Umbria purtroppo è la regione dei record in quanto a morti sul lavoro, servirebbe davvero un po’ di rispetto e di dignità in più”.

Molti familiari, dopo diciotto anni, non hanno ancora ricevuto interamente o in parte i risarcimenti, mentre le assicurazioni hanno parzialmente liquidato anche alla società Umbria Olii. Chiamata a risarcire il danno anche una compagnia di assicurazione.

La richiesta di danni ammonta a 35.316.456 milioni di euro per danni dovuti alla forte limitazione dell'attività produttiva, mancati utili, danni agli impianti, fino ad arrivare ai costi per la demolizione delle parti aziendali rovinate e il trasporto in discarica.