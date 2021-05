Esplosione e incendio in uno stabile a Gubbio: si cercano persone sotto le macerie

Due persone estratte vive dai vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme, ma se ne cercano altre tre: le cause ancora in corso di accertamento

Un'esplosione in un capannone e poi il crollo di una parte dell'edificio in cui poi divampano le fiamme. È successo nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 7 maggio) a Gubbio, in località Vocabolo Canne Greche, dove la squadra locale dei vigili del fuoco insieme a quelle arrivate da Perugia e da Gaifana con il sostegno di un'autoscala stanno cercando di domare l'incendio (ancora in corso di accertamento le cause). Al momento sono in corso le ricerche di tre persone che sarebbero rimaste sotto le macerie, dopo che altre due sono state estratte vive dali vigili del fuoco.

(seguono aggiornamenti)