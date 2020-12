Esplosione nella notte in casa a Perugia, gravissimo un uomo e ferita una donna

La prima partenza della centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 1.30 di questa notte nella zona San Martino in Colle, a Boneggio, per una esplosione da gas GPL.

L'evento ha interessato una abitazione privata ad un piano, i danni alla struttura non sono molto evidenti in quanto si tratta di un prefabbricato in cento armato, ma tutti gli infissi sono stati divelti dall'esplosione.

All'interno dell'abitazione si trovavano due persone. Nell'esplosione l'uomo ha riportato ustioni sull'80 per cento del corpo, la donna ha 45 giorni di prognosi.

Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine.

Il bombolone era esterno e la fuga si è verificata all'interno dell'abitazione le cause sono in corso di accertamento da parte del gruppo Niat.