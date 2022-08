Sulla strada dell'esodo della vacanze, le "istruzioni per l'uso" della polizia stradale dell'Umbria

I consigli utili per un esodo in sicurezza sono precauzioni semplici e di facile realizzazione. Ma possono essere determinanti. La polizia stradale raccomanda a chi si mette in viaggio di fare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore. Per quanto riguarda i bagagli, vanno caicati in modo da bilanciare il peso e lascire liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori. E per quanto riguarda il conducente, consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche; non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza; osservare rigorosamente le distanze di sicurezza, assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati, richiedere informazioni sulla viabilità, utilizzare il cellulare con auricolare o bluetooth; fare una sosta almeno ogni due ore di guida. E ancora: guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità, indossare sempre il casco in caso dei motociclisti.