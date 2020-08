Esiste una singolare fattoria didattica nella frazione di casaglia alle porte di perugia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Nella canzone del Quartetto Cetra "Nella vecchia fattoria" la filastrocca descrive la presenza di animali da cortile in una fattoria immaginaria, oggi tutto ciò è divenuto una realtà grazie all'impegno di un ex bancario in pensione. Nei pressi di Casaglia ( frazione alle porte della città di Perugia) è stata realizzata una vera e propria "fattoria" con tanti animali che vivono liberamente e armoniosamente all'aperto pascolando nei verdi prati dei terreni di Alberto Merli, tra olivi e piantagioni di alberi da frutto.

In questo ambiente naturale, con un rapporto stretto e affettivo con gli animali da parte di Alberto e della sua famiglia, vivono un pony, un asino, suini, pecore, oche, germani e altri animali da cortile, rendendo viva la fattoria di Casaglia che, proprio ieri, ha visto anche partorire la mucca (esemplare di una particolare razza inglese Jersey) dando alla luce un bel vitellino.

Merli ha voluto realizzare questo sogno che teneva nel cassetto da anni : creare una "fattoria didattica" e renderla aperta a tutti, piccoli e adulti, così da poter mostrare e far toccare con mano la realtà della vita contadina e far conoscere la filiera della gestione quotidiana degli animali da cortile. La fattoria didattica è un mezzo per valorizzare l’ambiente agricolo attraverso l’esperienza ed il contatto diretto, favorendo allo stesso tempo un corretto approccio al consumo consapevole che passi attraverso l’intuizione e la comprensione delle complesse relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia dell’ambiente, insomma, un vero e proprio laboratorio d’insegnamento all’aperto.