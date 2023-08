Escursionista disperso sul Monte Cucco: soccorsi in azione, ritrovato

Soccorsi in azione nella serata di martedì primo agosto sul Monte Cucco per ritrovare un 40enne romano disperso in una zona impervia, lontano dal sentiero. L'uomo è stato individuato intorno alle 21 con la geolocalizzazione, raggiunto dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e portato in cordata fino alla strada che conduce all'Eremo.

L'escursionista era in buone condizioni ed è stato riaccompagnato alla sua auto.