Bocconi killer in un campo a Parlesca, il Comune di Perugia transenna l'area e scatta la bonifica

Allarme esche avvelenate in località Tavernacce (vicino Parlesca) e il Comune di Perugia dispone la bonifica.

Le esche avvelenate sono state rinvenute, dopo una segnalazione, dai Carabinieri forestali e dall’Istituto zooprofilattico, in un terreno privato. La presenza di veleni e sostanze tossiche abbandonati nell’ambiente rappresenta un serio rischio 78 per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per gli animali.

Il sindaco Romizi ha attivato tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dal rinvenimento dei bocconi killer e disposto una serie di controlli e la segnalazione alla popolazione della presenza del pericolo, oltre alla delimitazione dell’area interessata dal problema.

Con l’ordinanza si impone ai cittadini “di condurre gli animali domestici, nelle zone indicate, provvisti di museruola o altro presidio idoneo ad scongiurare il rischio di ingestione di esche o bocconi avvelenati”. Nel caso di “rinvenimento di esche o bocconi sospetti di usare tutte le cautele necessarie ad evita re il contatto con le stesse e avvisare tempestivamente la Usl Umbria1, Dipartimento di prevenzione servizio di sanità animale.