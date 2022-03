E' positiva al covid, ma esce per fare la spesa: denunciata 24enne

Ha provato a giustificarsi: "Sto andando in un'altra casa dove farò la quarantena". Ma all'Usl 1 la comunicazione che diceva di aver fatto non risultava. Era uscita per fare la spesa, violando le restrizioni anti covid e per questo è stata denunciata dagli agenti della polizia stradale che l'hanno trovata a bordo di un'auto lungo la E45.

Controllando i documenti di conducente e passeggera, è emerso che quest'ultima si sarebbe dovuta trovare in isolamento in attesa di negativizzazione. Invece era in auto, ma non per cambiare domicilio come sosteneva di aver comunicato all'azienda sanitaria. A carico della giovane donna, 24 anni, viene ipotizzato il reato di epidemia.