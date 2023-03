Trovato al bar con gli amici, ma può uscire di casa solo per andare in caserma a firmare: a processo

Doveva stare a casa e uscire solo per andare a firmare in caserma, senza frequentare bar o altri luoghi di ritrovo dove poter incontrare eventuali complici o sodali di crimini.

Una misura che un tunisino di 52 anni, difeso dall’avvocato Aldo Poggioni, avrebbe violato in continuazione, come da relazione dei Carabinieri di Città di Castello che annotavano: “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e di presentazione giornaliera all’autorità giudiziaria, contravveniva agli obblighi inerente la sorveglianza speciale, tra i quali quello specifico di presentarsi giornalmente” in caserma.

Contestata anche la recidiva infraquinquennale.

Le violazioni sono avvenute a Città di Castello tra l’8 e il 19 novembre del 2018.