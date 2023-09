Esce di casa e scompare: 80enne ritrovato dopo ore di ricerche. È successo a Spoleto. La famiglia ha lanciato l'allarme e i carabinieri hanno iniziato le ricerche dell'uomo.

Dopo ore di apprensione è arrivata la svolta: l’anziano è stato rintracciato a Eggi, sotto la pioggia, in stato confusionale. I carabinieri hanno subito allertato il personale medico del 118 che ha trasportato l'80enne in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.