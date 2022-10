Esce dalla boscaglia con un carico di droga, ma trova i Carabinieri ad aspettarlo

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un albanese di 32 anni, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio.

I militari hanno visto il 32enne uscire dalla boscaglia, in una zona della città nota per l’attività di spaccio e hanno proceduto subito alla perquisizione personale, rinvenendo all’interno del giubbotto che indossava un tubetto di caramelle con all’interno 38 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un totale di 20 grammi.

All’interno dell’abitazione dell’arresto sono stati rinvenuti, in un cassetto di un mobile 7 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi ed un involucro più grande, del peso di 95 grammi, contenente sempre cocaina. In un ripiano di un altro mobile è stata poi trovato un involucro di mannite usata per il taglio dello stupefacente, un coltello e ritagli di cellophane usati per confezionare le dosi, un bilancino di precisione e tra le pagine di un vecchio elenco telefonico è stata trovata la somma di 685 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato portato in carcere a Capanne.