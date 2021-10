Caso Suarez, chat e intercettazioni saranno trascritte. Gli imputati pronti a parlare

Il perito avrà tempo fino al 25 gennaio per completare la trascrizione delle intercettazioni ambientali, informatiche e telematiche che sono entrate nell'inchiesta sull'esame di italiano di Luis Suarez, la stella uruguaiana del calcio che nel settembre 2020 era in predicato di passare alla Juventus. E che, anche per perfezionare il passaggio, aveva avviato le procedure per ottenere la cittadinanza italiana.

Procedure che avevano come premessa il conseguimento del certificato B1 di italiano che l'attaccante ha ottenuto dopo l'esame svolto all'Università per stranieri di Perugia il 17 settembre dello scorso anno. Un esame farsa secondo la Procura, preparato ad arte per il giocatore, con domande e risposte condivise e fatte arrivare al candidato in anticipo perché quell'esame, ritiene l'accusa, doveva essere superato per forza. Del resto, sosteneva uno degli indagati in una conversazione intercettata, non gli si potevano far perdere milioni per un certficato.

L'udienza prelimare davanti al giudice Natalia Giubilei vede sul banco degli imputati gli ex vertici della Stranieri, Giuliana Grego Bolli allora rettrice, il fu direttore Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina, all'epoca direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, e l'avvocato Maria Cesarina Turco tra i legali della Juventus (l'esaminatore, il professor Lorenzo Rocca, ha patteggiato). Su richiesta della Procura e delle difese (l'avvocato Francesco Falcinelli per Oliveri, lo studio legale Brunelli per Grego Bolli e Spina) il gup ha disposto la trascrizioni e nell'udienza di questa mattina ha conferito l'incarico, rinviando l'udienza al 25 gennaio la discussione della perizia. Intanto gli indagati, nello specifico Grego Bolli e Olivieri, hanno chiesto di poter parlare in aula. Circostanza che dovrebbe svolgersi nella stessa udienza.