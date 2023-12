Errori giudiziari, in Umbria sono 15 all'anno e costano 2 milioni di euro in risarcimenti

In carcere da innocente. Sono 15 gli errori giudiziari che avvengono ogni anno, in media, in Umbria secondo i dati raccolti dal portale www.errorigiudiziari.com per il quinquennio 2018-2022, con un risarcimento alle vittime che ha toccato 2 milioni e 200 mila euro.

I numeri sono stati forniti da Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone dell'associazione Errorigiudiziari.com durante il convegno organizzato dalla Camera penale di Perugia dal titolo "Genesi e cause dell'errore giudiziario". Secondo i dati in Italia finisce in carcere un innocente ogni otto ore, “ricordando, come sempre, che c’è una differenza tra le vittime di ingiusta detenzione (cioè coloro che subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi venire assolte) e chi subisce un vero e proprio errore giudiziario in senso stretto (vale a dire quelle persone che, dopo essere state condannate con sentenza definitiva, vengono assolte in seguito a un processo di revisione)”.

Per quanto riguarda le statistiche sugli errori giudiziari veri e propri, “il presupposto di partenza dev’essere che la contabilità degli errori giudiziari parte in Italia dal 1991, per arrivare anch’essa fino al 31 dicembre 2022: il totale è di 222, con una media che sfiora i 7 l’anno. La spesa in risarcimenti è salita a 86.206.214 euro (pari a una media appena inferiore ai 2 milioni e 694 mila euro l’anno)” si legge nel rapporto (consultabile a questo link ).