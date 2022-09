Paziente con tre dita paralizzate dopo l'intervento, medico condannato a risarcire i danni

Errore durante l’operazione, paziente perde l’uso di tre dita e medico condannato a risarcire la Regione Umbria con 70mila.

La Procura contabile ha citato in giudizio il medico che aveva operato il paziente nel gennaio del 2012 “per sentirlo condannare al pagamento di 105.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della Regione Umbria” che aveva rimborsato la paziente rimasto con tre dita paralizzate.

Al medico era “stata imputata un’attività di assistenza sanitaria gravemente colposa in occasione di un intervento chirurgico al polso sinistro di un paziente, determinante la paralisi di tre dita in ragione della lesione completa del nervo mediano del polso”.

Per i medici legali “il grave errore sanitario consisterebbe nella omessa attività diagnostica preliminare all’intervento chirurgico svoltosi il 19 gennaio 2012, quanto mai necessaria per valutare lo stato delle membrane”. La paziente aveva riportato una ferita alla mano da bambina e vi aveva convissuto per decenni. L’intervento chirurgico serviva per rimuovere una cisti su “tessuti già compromessi”, ma con l’asportazione si erano determinate “lesioni gravi con ricadute funzionali permanenti”.

Secondo i giudici contabili il “medico, prima di intervenire, avrebbe dovuto prescrivere esami diagnostici strumentali ed informare la paziente delle possibili ricadute negative dell’intervento, mentre la risonanza magnetica sarebbe stata effettuata solo l’8 febbraio 2012 al fine di verificare le ragioni delle menomazioni funzionali riportate dalla paziente”.

Per la Corte di conti “il pregiudizio arrecato alla Regione Umbria è da ricondursi al comportamento del sanitario convenuto” per “una chiara ed evidente colpa grave da imprudenza, imperizia, trascuratezza”, ma il danno “deve essere, tuttavia, ridotto di un terzo (35.000)” in quanto “non risultano agli atti precedenti negativi a carico del convenuto, né emerge che l’attività sia stata intenzionale”. La condanna è, quindi, al pagamento di 70mila euro per danni e 608,88 euro per spese processuali.