Errore in sala operatoria, costretta a subire tre interventi in un mese: medici condannati al risarcimento

Sette medici sono stati citati in giudizio dalla Procura contabile dell’Umbria per un presunto caso di malasanità e un danno erariale per la Regione Umbria per quasi 170mila euro.

Secondo l’accusa i medici sarebbero intervenuti in maniera scorretta in due occasioni nei confronti di una paziente. La donna si era sottoposta ad un intervento chirurgico il 30 novembre del 2010, ma secondo l’accusa i medici avrebbero operato con negligenza e imperizia, costringendo la paziente a sottoporsi ad un nuovo intervento il 6 dicembre del 2010. Per l’accusa l’intervento doveva essere effettuato da un’equipe di chirurghi e non di ginecologi. L’infezione (che portò ad un terzo intervento il 20 gennaio del 2011 per una peritonite) e i danni fisici, secondo l’accusa, sarebbero una conseguenza di una diagnosi errata, la scorretta ipotesi di intervento chirurgico e una errata esecuzione, addebitando la colpa per il 60% alla prima equipe di intervento e il restante 40% alla seconda.

I giudici contabili, sulla scorta delle varie perizie effettuate e dei documenti versati nel fascicolo, ha accolto la richiesta di definizione di giudizio abbreviato avanzata da tre medici (nella misura della riduzione di un terzo della quota imputata, circa 38mila euro), ha rigettato la richiesta di responsabilità per tre medici della seconda equipe e condannato una dottoressa al pagamento di 33mila euro a favore della Regione Umbria.

I medici erano assistiti dagli avvocati Valter Angeli, Maria Grazia Giovagnoli, Salvatore Francesco Donzelli, Elena Forzanti, Francesco Rossi, Alessio Monacchini, Giulia Pacchiarotti e Maria Mezzasoma.