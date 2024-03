Intervento e cure inadeguate, dentista condannato a risarcire il paziente

Il dentista cura male i denti e provoca un’infezione. Il paziente è costretto a operarsi in ospedale e riporta una lesione permanente. Per il Tribunale civile di Perugia deve pagare il dentista, senza il cui errore non ci sarebbe stata neanche la lesione.

La decisione dei giudici della Corte d’appello riguarda un caso di un dentista che “tramite una serie di approcci terapeutici errati, aveva provocato l’apertura di una fistola nel cavo orale del paziente, per chiudere la quale il paziente si era dovuto rivolgere ai chirurghi della locale azienda sanitaria, ma, nell’esecuzione del predetto intervento, venivano lesionati dei nervi in maniera permanente; la Corte ha ritenuto responsabile per tali lesioni il dentista in quanto tale intervento così invasivo e delicato non si sarebbe reso necessario e quindi le citate lesioni, con elevata probabilità, non si sarebbero verificate, se a monte quest’ultimo non avesse reiterato la tecnica terapeutica errata”.

Secondo la sentenza il dentista non avrebbe svolto “l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica”.