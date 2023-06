Perugia, neonata con crisi epilettiche dopo il travaglio: condannata ostetrica

La Procura contabile regionale ha citato in giudizio un’ostetrica dell’ospedale di Perugia, difesa dagli avvocati Maria Grazia Giovagnoli e Valter Angeli, per un danno erariale arrecato alla Regione Umbria pari a 800mila euro per il risarcimento dovuto a una coppia per il “grave infortunio” riportato dalla loro neonata al momento del parto.

Secondo la Procura la bambina “in conseguenza della condotta professionale negligente da parte del personale sanitario che ha seguito la gestante, aveva riportato asfissia perinatale grave, paralisi celebrale con encefalopatia multicistica da sofferenza anossico-ischemica ed epilessia farmaco-resistente”.

Dalla documentazione medica risultava che alla donna era stata praticata una induzione farmacologica risultata “non efficace” e il giorno successivo era stata somministrata ossitocina. Poi era avvenuto il parto.

Erano però insorti dei problemi, con il liquido amniotico tinto e con la necessità di rianimare la bambina e nel corso del tempo erano insorte altre problematiche, fino alla diagnosi di “asfissia perinatale grave. Stato di male epilettico”.

I genitori avviavano una causa contro l’ospedale per giungere alla quantificazione del danno con liquidazione di 1 milione e 600mila euro, divisi a metà tra Azienda sanitaria e assicurazione.

Ora la parte pagata dalla Regione Umbria viene contestata all’ostetrica, la quale ha sempre sostenuto la correttezza del suo operato.

I giudici contabili basandosi sulle perizie hanno riconosciuto che il danno neurologico si è verificato nella fase del travaglio e la “condotta dell’ostetrica durante il travaglio appare censurabile in quanto causativa del danno di cui si discute”.

Da qui la condanna a risarcire di 80mila euro la Regione Umbria per danno erariale.