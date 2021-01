In giro per Fontivegge con dosi di eroina e spinelli pronti allo spaccio: arrestato

Agenti della Questura di Perugia, durante un servizio di controllo presso la stazione ferroviaria di Fontivegge hanno arrestato uno straniero per spaccio di droga.

Il personale delle tre Volanti è intervenuto in una zona residenziale di Fontivegge e notato la presenza di due persone che, alla vista dei poliziotti hano cominciato ad agitarsi. I due uomini, un cittadino extracomunitario di origini nigeriane classe ’99 il primo ed un cittadino gambiano classe ‘94. Il primo si è subito mostrato aggressivo nei confronti dei poliziotti, colpendo uno di loro ad un braccio cercando di eludere il controllo.

L’uomo di origini nigeriane è stato trovato in possesso di 18 involucri di cellophane termosaldati, ben nascosti all’interno di una tasca del proprio abbigliamento, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina. Proseguendo con il controllo a suo carico l’uomo veniva trovato in possesso di 4 spinelli di sostanza del tipo marijuana, pronti per essere consumati e venduti, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, nascosto in un’altra tasca.

Nel corso della perquisizione sono saltati fuori altri due involucri trasparenti termosaldati contenenti sostanza verde-marrone essiccata di marijuana.

L’uomo, risultato senza fissa dimora sul territorio nazionale, senza alcun regolare lavoro e con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In tribunale l’uomo ha patteggiato un anno di reclusione.