L’Umbria del lavoro piange la scomparsa del "compagno" Guglielmo Epifani

Bandiere listate a lutto nelle Camere del Lavoro di Perugia e Terni per la scomparsa del sindacalista e politico, ex segretario della Cgil e poi del Pd, la cui famiglia era originaria di Cannara

Il mondo del lavoro e della politica è in lutto per la morte del "compagno" Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010 e dall'11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013 segretario del Partito Democratico. Fortemente legato alla nostra regione, anche l'Umbria è in lutto e ne piange la scomparsa, con le bandiere listate a lutto nelle Camere del Lavoro di Perugia e Terni, che "esprimono profondo cordoglio.

Classe 1950, romano, Epifani aveva un fortissimo legame con la nostra regione, a partire dalle sue origini familiari a Cannara, dove il padre fu anche sindaco nell’immediato dopoguerra. Moltissime le iniziative, in particolare da segretario generale della Cgil, ma non solo, che lo hanno visto tornare più volte in Umbria, terra che conosceva e amava moltissimo.

Epifani cominciò la sua carriera di dirigente sindacale nel 1979 con l'incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Nel 1990 entrò nella segreteria confederale e nel 1993 fu nominato segretario generale aggiunto da Bruno Trentin. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, divenne poi segretario generale della Cgil, primo socialista a guidarla dai tempi della sua ricostituzione nel 1944.