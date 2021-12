Spoleto, tenta di entrare in Procura armato di coltello: denunciato

Un uomo è stato denunciato per aver tentato di entrare nei locali della Procura della Repubblica di Spoleto, armato di coltello.

Il 48enne, cittadino extracomunitario, è stato fermato dalla guardia giurata di sicurezza, dopo che al passaggio sotto il metale detector è stato trovato in possesso di un coltello nascosto all'interno dello zaino. La vigilanza ha subito chiamato la Sala Operativa del Commissariato di Spoleto e sul posto è una Volante identificare l'uomo e portarlo in Commissariato per gli accertamenti.

L’uomo si è giustificato dichiarando di essere andato in Procura per richiedere il certificato del casellario giudiziale, dimenticando di avere con sé il coltello che utilizza sul lavoro.

Per il 48enne è scatta la denuncia per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere; il coltello, delle dimensioni di 17 centimetri, è stato posto sotto sequestro.