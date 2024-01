Entra di notte in casa dell'ex moglie e la minaccia con un pugnale: condannato

Entra in casa della ex moglie armato di pugnale e minaccia di ucciderla di fronte ai figli, la Corte d’appello conferma la condanna a di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

I giudici di appello hanno ritenuto attendibili “le dichiarazioni della persona offesa” quale “prova della colpevolezza dell’imputato” per il delitto di minaccia dopo che l’uomo, “ex marito, si era recato di notte nella abitazione ove ella si trovava e l’aveva minacciata di morte impugnando un pugnale perché non accettava la fine della loro relazione”. Dichiarazioni che erano state confermate “dai figli presenti nella abitazione a cui la donna aveva raccontato il fatto, né poteva dubitarsi della genuinità delle stesse, così come sostenuto dalla difesa dell’imputato in maniera apodittica, in quanto la donna non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria e non avrebbe avuto alcuna ragione per denunciare falsamente il marito essendo il rapporto coniugale venuto meno da anni”.

L’imputato era stato anche raggiunto dal divieto di avvicinamento alla moglie che da oltre tre anni subiva continue vessazioni.