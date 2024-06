Castiglione del Lago, impianto fotovoltaico nell'ex area industriale: via libera del Tar

L’impianto fotovoltaico nella vecchia fabbrica dismessa non si può vietare. Lo affermano i giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nell’accogliere il ricorso di una società contro la decisione del Comune di Castiglione del Lago di negare l’installazione.

La società, difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, ha citato il Comune di Castiglione del Lago, difeso dall’avvocato Matteo Frenguelli, e la Regione Umbria, difesa dagli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci, chiedendo l’annullamento degli atti di diniego di permesso per l’inizio lavori per “la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 18.960,48 kW in un’area a destinazione industriale”.

Secondo la società l’area individuata è idonea ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulla base delle norme ministeriali, per il Comune non è idonea ad ospitare i medesimi impianti sulla base delle regole regionali.

I giudici amministrativi, di fronte alla “sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente” determina “l’automatica abrogazione … della preesistente norma regionale in contrasto con essa”, ritenendo “incontestata la destinazione industriale dell’area destinata ad ospitare l’impianto fotovoltaico progettato dalla società ricorrente”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso della società e l’annullamento del provvedimento degli atti dell’amministrazione comunale, “chiamata a riesercitare i propri poteri di controllo sulla CIL presentata dalla società ricorrente alla luce del contenuto delle disposizioni vigenti e dare adeguatamente e specificamente conto in motivazione delle valutazioni compiute”.