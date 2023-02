Un uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Di Baia, è accusato di aver violato la legge che dispone la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari “perché emettendo l’assegno bancario numero … dell’importo di euro 3.508,71, tratto sul conto corrente … della Banca popolare di Vicenza, filiale di Perugia” avrebbe appunto trasgredito “al divieto di emettere assegni, conseguente alla sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione a emettere assegni per due anni, disposta dalla Prefettura di Perugia” il 22 marzo del 2016.

Debiti e assegni scoperti gli erano valsi il divieto di firmare nuovi titoli di credito. Divieto che non avrebbe rispettato e per questo è finito davanti al giudice.

Perugia, non può emettere assegni per due anni, ma va in banca e ne firma uno da 3mila euro: processato