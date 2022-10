Emessa ordinanza divieto alcolici e vetro partita calcio Perugia - Sudtirol

Con Ordinanza del sindaco Romizi si vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 13.30 e fino a 2 ore dopo l’incontro di calcio Perugia-Sudtirol, del 16.10.2022 nell’area individuata dalle planimetria allegate. Nel suddetto arco temporale è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.