Emergenza Fontanyl (la droga letale) a Perugia, nasce la task-force per fronteggiare la diffussione: ecco la strategia

In Umbria è fondamentale fare fronte comune contro la devastante droga degli zombie, ovvero il Fentanyl, dopo la scoperta di una dose di eroina tagliata con questo farmaco che, se fuori contesto medico, è cento volte più forte della morfine e il pericolo di overdose letale è altissima. L'invito a fare fronte comune arriva dalla Prefettura di Perugia che ha convocato i rappresentanti della Procura della Repubblica e delle Forze di Polizia.

Obiettivo primario: una sempre più incisiva ed efficace azione di prevenzione e contrasto in materia di stupefacenti, in particolare del Fentanyl che costa 20 euro pasticca o dose liquida ed è facile da realizzare e occultare; tutte caratteristiche che hanno attirato i clan dello spaccio in Italia e in Europa dove ancora ad oggi è residuale. Mentre negli Stati Uniti è considerata come una epidemia per i numeri relativi alle morti e alle dipendenze. All'incontro ha preso parte anche il Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone. L'attivazione della massima allerta relativamente al Fentanyl prevede una sensibilizzazione dei cittadini, e in special modo della popolazione giovanile, sulla pericolosità della sostanza. Quindi previsti incontri nelle scuole ma anche materiale informativo nei luoghi dello sport e di ritrovo dei genitori.

Mentre sul piano del contrasto dello spaccio, la task-force perugina ha stabilito un rafforzamento, in chiave interforze, dell’attività di controllo del territorio, da realizzare in particolare attraverso "un puntuale e tempestivo raccordo info-operativo, presupposto indispensabile per un sempre più penetrante monitoraggio di siti ed aree di specifico interesse investigativo". Fondamentale anche un'analisi a tappeto di sostanze sequestrate o ritrovate sul territorio, che saranno a tale inviate ai Laboratori specialistici della Polizia Scientifica e del locale Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri per accertare la presenza o il grado di diffusione del Fentanyl.