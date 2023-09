Crisi abitativa per gli universitari, in arrivo il piano Tesei-Agabiti: 330 posti letto , fondo per le spese sostenute e nuovo studentato a Fontivegge

La situazione è grave ma non gravissima dato che alcune soluzioni stanno per diventare realtà e altre sono previste a partire dal 2024. L'emergenza abitativa a Perugia, in particolare per gli universitari, è composta da tre aspetti: troppe piccole casette trasformare in affitta-camere per il turismo mordi e fuggi - soldi subito e senza rischi e molti di più dell'affitto standard - e troppi alti gli affitti per le case sopra i 70 metri quadri che si trovano in particolare in quei quartieri troppo lontano dai centri universitari e dal centro storico (e la notte non ci sono i bus che fanno il giro del territorio). Terzo punto: la popolazione studentesca è tornata a crescere a fronte di alloggi pubblici insufficienti.



Le associazioni di destra e sinistra e gli autonomi di Link stanno denunciando una situazione al limite che rischia di far fuggire studenti verso altre città universitarie (non quelle metropolitane e del centro-nord). La Presidente Tesei e l'assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti hanno fatto il punto sui nuovi alloggi per universitari in arrivo e quelli previsti oltre che un contributo per coloro che sono risultati idonei alla borsa di studio ma senza camera Adisu. Nell'immediato - si parla di un mese - l'amministrazione regionale metterà a disposizione dopo il restauro e l'ampliamento:il Collegio di Agraria, con 100 posti letto, il Padiglione D di via Innamorati con ulteriori 120 posti, altri 23 alloggi saranno resi disponibili alla Fatebenefratelli. A questi vanno aggiunti 70 alloggi in via Martiri dei Lager a Perugia.



“Complessivamente si rafforzerà immediatamente l’offerta attuale con ulteriori 313 posti letto – ha detto l'assessore Agabiti aggiungendo che - analogamente a quanto già disposto per il precedente anno accademico". Nel 2024 sono previsti ulteriori 180 posti letto, che verranno a crearsi a seguito della ristrutturazione del Padiglione C di Via Innamorati e di un'altra porzione di immobile del Collegio di Agraria. E in più c'è l'accordo tra Regione Umbria, Comune di Perugia, ADiSU e Rete ferroviaria italiana S.p.A, per destinare il Fabbricato Viaggiatori di Perugia di Rfi, situato presso la Stazione centrale di Fontivegge, a residenza per studenti universitari. “Si tratta di un’operazione di grande valore anche sociale, fortemente voluta dalla Giunta regionale - hanno affermato la presidente Tesei e l’assessore Agabiti – con un impegno di risorse pari a circa 1.700.000 euro. Si tratta di un concreto potenziamento dell’offerta di posti letto e di una fattiva riqualificazione e rivitalizzazione di una zona importantissima del capoluogo umbro”.



L'asse Tesei-Agabiti ha previsto anche un nuovo fondo per l'Adisu rivolto a sostenere le spese degli idonei ma senza la possibilità di alloggio non essendoci a disposizione ulteriori unità. "L’Agenzia per il diritto allo Studio adotterà con successivi atti, ulteriori misure di sostegno, per un importo massimo di 1.500 euro, a favore degli studenti che, pur risultando idonei a seguito dell’istruttoria delle domande relative all’anno accademico 2023-2024, non potranno accedere al servizio abitativo per indisponibilità di posti letto”. Insomma qualcosa si muove nell'immediato per arginare una emergenza abitativa non irreversibile ma grave.