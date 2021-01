Qualità della vita a Corciano: arriva anche un nuovo campo di calcio sintetico

“La capacità di un territorio di mettere a disposizione spazi per lo sport influisce sulla qualità della vita. E così dopo aver realizzato il Palazzetto a Mantignana, ora tocca ad un’altra importante opera per il gioco del calcio”. L'annnuncio porta la firma del sindaco di Corciano, Critian Betti, che ufficializzato così l’arrivo ad Ellera di un campo in erba sintetica di ultima generazione. L’opera sostituirà quello in terra ed andrà ad affiancare il campo in erba già esistente. L’intervento sarà completato entro poche settimane e consegnato alla scuola calcio Ellera ed alla cittadinanza con grande soddisfazione da parte dell’amministrazoone.

“Il campo da calcio è un’opera pubblica all’avanguardia che rimarrà come patrimonio alla comunità di Corciano. E’senza dubbio una grande soddisfazione vedere un campo da calcio come questo – ha aggiunge - realizzato con le più moderne tecniche del settore, al posto di quello in sabbia e ghiaia che ha messo a dura prova le caviglie e le ginocchia di intere generazioni di calciatori Corcianesi!” I circa 200 ragazzi delle giovanili, in questo modo potranno usufruire di un impianto moderno che qualifica un’area strategica per lo sport corcianese, fondamentale per lo sviluppo delle politiche giovanili del territorio.