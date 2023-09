Elisoccorso, la prova selettiva rischiava di saltare per un ricorso al Tribunale amministrativo

Prove selettive per personale medico e infermieristico con l’elisoccorso, rischiavano di saltare con la richiesta cautelare di un’esclusa, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha detto che era troppo tardi per il deposito.

Una dottoressa, assistita dall’avvocato Lisa Taschini, ha presentato un ricorso, con richiesta di misura cautelare di sospensione delle prove che sono iniziate oggi, e di annullamento della deliberazione del direttore generale del 9 settembre 2023 relativa all’avviso di selezione interna del personale medico infermieristico delle aziende del SSR per la costituzione dell’equipaggio di missione per il servizio di elisoccorso della Regione Umbria.

La ricorrente, dirigente medico a tempo indeterminato presso la AUSL Umbria 1, aspirava a partecipare, ritenendo di averne anche i titoli al “percorso selettivo attitudinale e di verifiche di idoneità fisica possa essere ammesso a un corso di Formazione della durata di 10 giornate, più alcune giornate di affiancamento presso un servizio già operativo di Elisoccorso fuori regione”, ma sarebbe stata esclusa perché il concorso è stato indetto solo per il personale interno dell’Azienda ospedaliera.

I giudici amministrativi, però, “sulla base della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, che, salvo approfondimento nella sede collegiale cautelare, emergono prima facie perplessità in ordine all’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua riconducibilità alla giurisdizione amministrativa piuttosto che alla sfera giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria, veste di giudice del lavoro, non trattandosi di una procedura concorsuale per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione né di una procedura volta al passaggio ad un diverso livello professionale” hanno rinviato la decisione e rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche visto che il ricorso è stato “depositato sabato 23 settembre 2023 dopo l’orario di chiusura delle segreterie del Tribunale, a fronte della calendarizzazione della prova pratica il successivo lunedì 25 settembre alle ore 8.30 (cioè oggi, ndr) non sono comunque compatibili con l’utile adozione di un provvedimento cautelare di ammissione con riserva alla prova stessa”.