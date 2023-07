Perugia, sfrutta il nipote minorenne per chiedere l'elemosina: condannato

Chiedere l’elemosina non è reato, sfruttare un minore per impietosire i passanti e per passare tra le persone con un piattino lo è. Per questo un uomo, un 50enne rumeno di etnia rom, è stato condannato a 1 anno di reclusione.

L’uomo era stato segnalato alla Polizia, il 23 agosto del 2016, mentre suonava la fisarmonica in corso Vannucci, con il nipote piccolo che chiedeva ai passanti di lasciare un obolo. Un cittadino aveva chiamato la Polizia che aveva denunciato l’uomo per il reato di impiego dei minori per l’accattonaggio. L’imputato, con precedenti di polizia si era da poco trasferito in città, con la figlia, madre del minore che le veniva riaffidato.

Dopo la condanna in primo grado l’uomo aveva fatto appello, sostenendo che era la prima volta che il figlio lo accompagnava a chiedere l’elemosina; ma per i giudici della Corte “ai fini dell’integrazione del delitto di impiego di minori nell’accattonaggio non è necessario che la condotta contestata sia abituale, ma è sufficiente anche un solo episodio di sfruttamento del minore”.

La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’imputato per sfruttamento di minori per l’accattonaggio “rilevando come fosse stata provata la condotta di impiego del minore, suo nipote, per chiedere l’elemosina ai passanti mentre lui suonava la fisarmonica”.

A nulla vale “la circostanza, pure allegata dall’imputato stesso, che era la prima volta che il minore veniva utilizzato nell’attività di accattonaggio”.