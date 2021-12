Perugia: lei si rifiuta di fare l'elemosina, loro si vendicano sull'auto parcheggiata

Invece dei soldi cerca di aiutarlo indicandogli dove trovare rifugio per la notte e un pasto caldo, ma a lui non basta. Così si vendica, insieme a un altro uomo, danneggiando l'auto della donna. E' successo in pieno centro storico di Perugia.

I due - un 55enne e un 51enne, senza fissa dimora e con diversi precedenti - sono stati denunciati dalla polizia di Perugia per danneggiamento aggravato in concorso.

La donna è andata a riprendere l'auto parcheggiata. E' salita e ha provato a ripartire, ma l'auto si è bloccata con un forte rumore dalla parte posteriore. Così è scesa e ha trovato dei tubi di ferro infilati fra i raggi dei cerchi in lega. Alcuni passanti sono intervenuti e l'hanno aiutata ad estrarli. Poi la donna è andata a denunciare il fatto al posto di polizia del Centro storico. I poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell'evento: la donna, appena scesa dall'auto, è stata avvicinata da un uomo che chiedeva l'elemosina. Sprovvista di denaro in contanti, ha fornito all’uomo tutte le indicazioni per potersi assicurare un pasto caldo e al sicuro anche per il tramite di associazioni benefiche. Ma a lui non è andata giù: ha raggiunto un conoscente e ha pianificato la vendetta. Le immagini di videosorveglianza del centro hanno permesso agli agenti di identificarli. I due sono stati denunciati.