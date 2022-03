INVIATO CITTADINO Quelle scalette che portano alla Leonardo. Accertare la proprietà o resta tutto fermo

La risposta di un residente alla questione delle scalette che portano alla Leonardo. Accertare a chi fa capo la proprietà. Segnalando, peraltro, che quella struttura viene ampiamente utilizzata anche dai residenti di via Bonaparte Valentini per accedere a via Annibale Vecchi. E viceversa. Era circolata la voce di una riunione chiarificatrice. Ma pare non abbiano tirato fuori – come si dice – un ragno dal buco. Scrive P.B.: “Le scalette vengono usate abitualmente da tutti quelli che abitano nella zona sottostante da Via M.B. Valentini fino a Via Torelli e zone limitrofe. In particolare sono utili per la scuola Leonardo da Vinci”.

Il Comune cosa ha fatto? “Il Comune non bada a spese e scrive ai soli condomini di Via Valentini, attribuendo loro la proprietà delle scalette e quindi i relativi oneri di riparazioneLe cose non stanno così? “Ad oggi non sono state prodotte prove tangibili per dimostrare a chi appartengano queste benedette scale”.

Non è stata sottolineata la presenza a valle della scuola?“Sappiano tutti che c’è una scuola pubblica. E il Comune, chiamato a riparare anche la strada, si trincera dietro la scusa che la strada è privata”.

Allora, se la questione non si schioda, siamo alle carte bollate? “Per ora c'è un legale che si sta interessando al problema per conto dei condomini invitati a pagare i lavori. Vedremo cosa ne esce”. Cosa dice della situazione di pericolo esistente? “Giustamente il cronista ha fatto notare che i ragazzi hanno abbattuto (foto) e saltano le recinzioni, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Questo è un fatto sotto gli occhi di tutti”.

In conclusione? “Ci si chiede anche se la scuola si sia minimamente interessata al problema”. In attesa degli eventi, accadrà quello che si ripete in situazioni analoghe. I ragazzi della Leonardo faranno in tempo a diventare adulti, genitori… nonni. Forse.