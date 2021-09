Elce. Scalette di Via Piervittori… la grande incompiuta. Iniziato da mesi e mai terminato [Quella scalinata impraticabile di via Piervittori sta tornando a nuova vita. Merito del Comune (perugiatoday.it)] l’intervento su quelle scalette che cadono letteralmente a pezzi. La canaletta di scolo non esiste più, sostituita da una cavità irregolare e pericolosa. I gradini e i piani di stacco delle scalette sono stati rifatti solo nel tratto in basso e nella parte terminale in alto. Manca il tratto intermedio. Poi tutto è stato abbandonato, portata via la betoniera per l’impasto della

malta e i materiali necessari.

Il fatto è che questo lavoro era stato iniziato da un ospite di Capanne, ai sensi di un accordo fra la direzione del carcere circondariale e il Comune di Perugia. Qualcosa però deve essere andato storto, se ormai da mesi il lavoro, peraltro ben fatto, è stato interrotto. Occorrerebbe che il cantiere comunale o una ditta privata venissero incaricati di portare a termine l’intervento. Altrimenti, è come non averlo fatto. O, come si dice, “fare le cose a metà”.