"Mia figlia è sparita da oltre 24 ore": l'appello di una madre di Elce alla Polizia, Caso risolto in poche ore grazie alla tecnologia

Intervento in tempi record per gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia che sono riusciti a ritrovare una giovane che si era allontanata da casa e aveva fatto perdere le proprie tracce. I poliziotti sono intervenuti a Perugia, in zona Elce, dopo aver ricevuto la segnalazione della madre della ragazza che ha allertato la Sala operativa della Questura chiedendo aiuto in quanto non riusciva a contattare la figlia allontanatasi da casa il giorno precedente.Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative alla famiglia della ragazza, alle sue frequentazioni abituali e ai cellulari, gli agenti hanno subito proceduto alla sua geolocalizzazione, riuscendo a ricostruire rapidamente gli ultimi spostamenti.

Dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dal cellulare, gli operatori hanno subito individuato il luogo dove, con molta probabilità, si era recata la giovane. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti della Squadra Volante hanno ritrovato la ragazza a casa del fidanzato. Terminati tutti gli accertamenti di rito, la giovane ha preso contatti con la madre e dopo averla tranquillizzata ha fatto ritorno in famiglia.