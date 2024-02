Elce, 60 anni per la storica tappezzeria. Dal fondatore alla nipote: una storia lunga tre generazioni

La Tappezzeria Bisello di Elce ha festeggiato i sessant’anni di attività. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere riconoscenza, a nome della città, nei confronti di una storica attività che ha servito i cittadini e dato lavoro a molte persone. Il sindaco Andrea Romizi, insieme all’assessore Margherita Scoccia e al consigliere comunale Riccardo Mencaglia, questa mattina hanno ricevuto, a Palazzo dei priori, in sala Rossa, il fondatore dell’attività, Ivo Bisello o Ragno insieme alla figlia Fabiana e al nipote Mattia Rossi, che oggi la portano avanti. La tappezzeria, aperta nel 1964, oggi è dunque alla terza generazione.

“Un fatto di cui siamo molto orgogliosi”, ha sottolineato Fabiana, subentrata nel 2010 al padre e “maestro”, che Il sindaco Romizi ha spiegato che l’amministrazione ritiene importante dare visibilità ad attività che, con la loro lunga storia, dimostrandosi capaci di adeguarsi ai cambiamenti dei gusti e del mercato, rappresentano un esempio positivo e stimolante anche per i più giovani. La tappezzeria Bisello, in particolare, come si legge nella pergamena consegnata ai titolari, rappresenta “una significativa realtà del territorio perugino che ha saputo coniugare, con compassione professionalità, esperienza artigianale e innovazione, qualità e design".