Elce, armato di una bottiglia ritorna a casa dell'ex... ma trova la polizia e lo arresta: altra denuncia per 49enne violento

Prima si era limitato a minacciare e inveire contro l'ex compagna mentre raccoglieva alcuni effetti personali e se ne era andato sbattendo la porta. Ma la donna temendo, giustamente un ritorno, aveva allertato la Polizia anche perchè l'ex compagno era stato già oggetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento: e quindi non era nuovo ad atti violenti. Poco dopo l'arrivo di una pattuglia, ad Elce, è tornato anche l'uomo, stavolta ubriaco e armato di una bottiglia rotta con la quale ha minacciato l'ex convivente e la polizia. Non è stato facile fermarlo, ma alla fine è stato disarmato e portato in Questura. Ma anche qui solo problemi: l'uomo - un 49enne di perugia - ha compiuto anche degli attui di autolesionismo che hanno obbligato a chiedere l'intervento del 118. Dopo le cure del caso, vista la pericolosità dell’uomo e l’inottemperanza al divieto di avvicinamento, il 49enne è stato sottoposto ad arresto ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza. Nell’udienza per direttissima è stato convalidato l’arresto e confermato la misura del divieto di avvicinamento.