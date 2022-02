Incubo bolletta metano, la nonna litiga con il nipote perchè ha riscaldato la camera e poi chiama la polizia

Il caro-bollette e la difficile crisi da Covid - la pandemia che ancora ci condiziona la vita - non solo sta impoverendo sempre di più le famiglie ma rischia di dividerle, di minarne l'unità. Un esempio arriva da un intervento che ha effettuato la Polizia di Perugia in un appartamento ad Elce per riportare la serenità tra una nonna di 91 anni e un nipote che vive con lei. Un diverbio qualche parola di troppo: niente di più. L'anziana ha richiesto l'intervento degli agenti per far capire al giovane che non si può sprecare l'energia. Di contro il nipote ha spiegato che sentiva troppo freddo e che aveva acceso l'asciugacapelli per un po' di calore da immettere nella sua gelida stanza. Purtroppo non si tratta del primo caso a Perugia. La paura di non riuscire a fronteggiare il caro-bolletta si sta diffondendo. Non a caso la richiesta di aiuto più rilevante agli sportelli della caritas è relativa al pagamento in parte o in toto dei servizi essenziali come luce e gas.