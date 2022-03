INVIATO CITTADINO Inaugurazione edificio parrocchiale viale Antinori. Su quel terrazzo tanta storia... e tante storie elcine di ieri e di oggi

Inaugurazione edificio parrocchiale. Su quel terrazzo tanta storia e tante storie elcine di ieri e di oggi. Ne abbiamo seguito la riqualificazione in modo capillare [INVIATO CITTADINO Elce, restauro dei locali di San Donato: lavori vicini al traguardo (perugiatoday.it)]. Oggi ne annunciamo l’inaugurazione con un evento che si terrà il 26 marzo, dalle 15:00 alle 17:00, sul terrazzone che fiancheggia la chiesa di San Donato, lungo viale Orazio Antinori. Ce ne aveva anticipato le coordinate il parroco don Riccardo Pascolini durante le benedizioni pasquali. Si tratta del progetto RETI organizzato dall’Anspi con la parrocchia dell'Elce. Attiva anche la collaborazione delle Associazioni di quartiere (Elce Viva e Nova Elce) con l'oratorio Pingo e la sezione Anspi perugina.

È prevista una divertente caccia al tesoro, punteggiata da significative interazioni. La connotazione intergenerazionale riguarderà i ragazzi delle medie dell'oratorio. Verrà inoltre montata sul terrazzone una mostra fotografica per dare conto delle storie che si sono dipanate nel quartiere. Infine la degustazione di un rinfresco, agape fraterna e scambio di affetti e impressioni. Naturalmente, sono diverse le postazioni coinvolte nella caccia al tesoro. In Via Vecchi (bottega), con referente Giuliano Giostrella. Poi il Parcheggio ex BlockBuster (oggi Metà e Acqua & Sapone) con referente Franca Gasparri (con Giuliana Falovo, dell’omonimo negozio-merceria e un socio di Nova Elce per quanto riguarda l'asilo).

Non poteva mancare l’Onaosi, con referente Giampaolo Asdrubali. Quindi il Parco Scuola Media con referente Linda Scarpellini. A seguire, l’ex Scuola Professionale (via Santini), referente Giovanna Chiuini. A chiudere, la chiesa di San Donato, tappa finale per tutti i gruppi, con referente don Daniele Malatacca. Della polivalenza di questo splendido terrazzo abbiamo ampiamente dibattuto [Elce, chiesa di San Donato: quel terrazzo diverrà prototipo di sport, cultura e socialità (perugiatoday.it)]. Ci torneremo in occasione delle attività che vi si realizzeranno.