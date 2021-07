Elce, ha un coltello e semina il caos per strada: 40enne arrestato

Dà di matto per strada e ha con sé un coltello. Bloccato e ammanettato. I carabinieri di Perugia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un 40enne nigeriano, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. E' successo a Elce. L'uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il 40enne, con un coltello da cucina, ha aggredito i militari che lo hanno fermato per un controllo. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo con lo spray urticante.

L'arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.